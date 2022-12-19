Том Круз обратился к фанатам во время прыжка из самолёта
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Том Круз любит обращаться к поклонникам самыми необычными способами. В этот раз он обратился к фанатам прямо во время прыжка из самолёта. Ролик вышел на канале Paramount Pictures.
В видео актёр благодарит фанатов за поддержку и отмечает, что в данный момент идут съёмки новой части «Миссия невыполнима». Также в ролике засветился и режиссёр картины Крис Маккуорри, который попросил Круза поторопиться.
Кстати, сам «Топ Ган: Мэверик» выйдет в онлайн-кинотеатре Paramount+ уже 22 декабря. Ленту приняли крайне положительно как критики, так и зрители. Фильм собрал в мировом прокате более $ 1,5 млрд.
Выход следующей «Миссия невыполнима» с подзаголовком Dead Reckoning Part One состоится 14 июля 2023 года.
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