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В «Твиттере» сначала запретили продвижение других соцсетей, а потом удалили запись об этом

В «Твиттере» сначала запретили продвижение других соцсетей, а потом удалили запись об этом
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Прошедшей ночью аккаунт «Твиттера» сообщил, что в социальной сети запретят продвигать и публиковать ссылки на различные другие платформы. Это касается Mastodon, Nostr, «Инстаграма»* и других социальных сетей. За нарушение правил пользователей ждало удаление постов или блокировка аккаунтов.

На это решение отреагировал даже создатель «Твиттера» Джек Дорси. Он опубликовал короткую запись и спросил, зачем всё это нужно. Многие поддержали его.

Фото: Twitter

Примечательно, что в данный момент «Твиттер» удалил публикацию из своего аккаунта. С чем это связано, неизвестно. Вполне возможно, что после волны негатива в компании решили не ограничивать людей в публикации ссылок на другие площадки.

* — социальная сеть «Инстаграм» запрещена в России. Деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, признана экстремистской.

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