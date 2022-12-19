В России хотят создать аналог Electronic Arts — на это выделят $ 50 млрд

Источники издания «Коммерсантъ» сообщили о масштабных планах поддержки игровой индустрии в России. Отмечается, что в стране хотят создать аналог Electronic Arts. На самый амбициозный проект планируют выделить около $ 50 млрд (примерно 3,2 трлн рублей). Откуда брать столько средств, пока никто не знает.
К 2030 году планируется выпустить 25 видеоигр с бюджетом от 6,5 млрд руб лей каждая и 40 менее дорогих, чтобы они составили конкуренцию крупным иностранным проектам. Несмотря на амбициозные планы, осуществить подобное вряд ли получится, считают эксперты, поскольку профильные специалисты покинули страну.
Гендиректор и основатель студии Cyberia Nova, которая разрабатывает игру «Смута», сказал, что сейчас в России существует не более десяти игровых студий, способных выпускать AAA-проекты.
Рынок, можно сказать, обнулился. Большая часть студий, чтобы продолжить работу, переехала за рубеж, а новые только предстоит основать.
Также отмечается, что отечественные предприятия выпустят к 2030 году две новые игровые консоли, которые составят конкуренцию Xbox и PlayStation.
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