Как бы выглядели герои «Гарри Поттера» в мрачном мире Bloodborne
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Фанаты продолжают баловаться с нейросетью Midjourney и создавать удивительные образы, соединяющие различные вселенные. Пользователь издания DTF под ником Mark Rod соединил персонажей «Гарри Поттера» и мрачную вселенную Bloodborne.
Теперь персонажей франшизы Джоан Роулинг действительно можно отправлять охотиться на монстров. Гермиона выглядит так, будто уже готова взять лучшее снаряжение и отправиться в бой, а Дамблдор выглядит как настоящий учитель охотников.
Гарри Поттер
Фото: Mark Rod
Аластор Грюм
Фото: Mark Rod
Гермиона Грейнджер
Фото: Mark Rod
Сириус Блэк
Фото: Mark Rod
Волан-де-Морт
Фото: Mark Rod
Северус Снегг
Фото: Mark Rod
Минерва Макгонагалл
Фото: Mark Rod
Беллатриса Лестрейндж
Фото: Mark Rod
Рон Уизли
Фото: Mark Rod
Драко Малфой
Фото: Mark Rod
Хагрид
Фото: Mark Rod
Альбус Дамблдор
Фото: Mark Rod
Нейросети становятся всё более и более популярными, а самая известная из них, Midjourney, захватывает Сеть.
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