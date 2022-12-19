Как бы выглядели герои «Гарри Поттера» в мрачном мире Bloodborne

Фанаты продолжают баловаться с нейросетью Midjourney и создавать удивительные образы, соединяющие различные вселенные. Пользователь издания DTF под ником Mark Rod соединил персонажей «Гарри Поттера» и мрачную вселенную Bloodborne.

Теперь персонажей франшизы Джоан Роулинг действительно можно отправлять охотиться на монстров. Гермиона выглядит так, будто уже готова взять лучшее снаряжение и отправиться в бой, а Дамблдор выглядит как настоящий учитель охотников.

Гарри Поттер

Фото: Mark Rod

Аластор Грюм

Фото: Mark Rod

Гермиона Грейнджер

Фото: Mark Rod

Сириус Блэк

Фото: Mark Rod

Волан-де-Морт

Фото: Mark Rod

Северус Снегг

Фото: Mark Rod

Минерва Макгонагалл

Фото: Mark Rod

Беллатриса Лестрейндж

Фото: Mark Rod

Рон Уизли

Фото: Mark Rod

Драко Малфой

Фото: Mark Rod

Хагрид

Фото: Mark Rod

Альбус Дамблдор

Фото: Mark Rod

Нейросети становятся всё более и более популярными, а самая известная из них, Midjourney, захватывает Сеть.