Популярный стример проиграл $ 650 тыс., поставив на Францию в финале ЧМ-2022

Канадский стример Феликс xQc Лянжель, известный своей страстью к азартным играм, поставил $ 500 тыс. на победу сборной Франции в финале ЧМ-2022 в Катаре. Как отметил блогер, это будет «легчайшая победа в его жизни», в случае которой он получил бы почти $ 1,5 млн.

Ставка XQC на финал ЧМ-2022 Фото: Twitter

После того, как Аргентина забила два мяча, стример в панике сделал возврат ставки и получил обратно $ 5 тыс., потеряв при этом остальные $ 495 тыс. Затем Килиан Мбаппе отыграл два мяча, и Лянжель вновь поставил на Францию $ 155 тыс., после чего французская сборная уступила Аргентине в серии послематчевых пенальти со счётом 2:4. В общем счёте XQC потерял около $ 650 тыс. — это больше 43 млн рублей.

Фото: Twitter

Хороший матч, смотрел с интересом. Минус $ 650 тыс…

Чуть позже стример признал, что всё было в его руках, однако это просто был не его день. Он даже на всякий случай решил сдать тест на COVID-19, который показал отрицательный результат.