Популярный стример проиграл $ 650 тыс., поставив на Францию в финале ЧМ-2022

Канадский стример Феликс xQc Лянжель, известный своей страстью к азартным играм, поставил $ 500 тыс. на победу сборной Франции в финале ЧМ-2022 в Катаре. Как отметил блогер, это будет «легчайшая победа в его жизни», в случае которой он получил бы почти $ 1,5 млн.
Ставка XQC на финал ЧМ-2022
Фото: Twitter
После того, как Аргентина забила два мяча, стример в панике сделал возврат ставки и получил обратно $ 5 тыс., потеряв при этом остальные $ 495 тыс. Затем Килиан Мбаппе отыграл два мяча, и Лянжель вновь поставил на Францию $ 155 тыс., после чего французская сборная уступила Аргентине в серии послематчевых пенальти со счётом 2:4. В общем счёте XQC потерял около $ 650 тыс. — это больше 43 млн рублей.
Фото: Twitter
Хороший матч, смотрел с интересом. Минус $ 650 тыс…
Чуть позже стример признал, что всё было в его руках, однако это просто был не его день. Он даже на всякий случай решил сдать тест на COVID-19, который показал отрицательный результат.
- 19 декабря 2022
-
13:40
-
13:33
-
13:05
-
12:48
-
12:41
-
12:06
-
11:25
-
10:46
-
10:08
-
09:25
- 18 декабря 2022
-
21:15
-
20:25
-
19:36
-
18:27
-
18:26
-
17:51
-
17:48
-
17:10
-
17:04
-
16:53
-
16:50
-
16:39
-
16:27
-
16:24
-
15:48
-
15:18
-
14:40
-
14:01
-
13:08
-
12:23
- 17 декабря 2022
-
20:25
-
18:59
-
18:41
-
18:18
-
17:42