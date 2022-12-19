Джоан Роулинг предложила хейтерам Hogwarts Legacy сжечь всё связанное с «Гарри Поттером»
Поделиться
В 2020 году против Джоан Роулинг устроили настоящую войну из-за того, что писательница резко высказалась о трансгендерах. Выступать против Роулинг продолжают до сих пор. Всё зашло настолько далеко, что люди требуют бойкотировать игру Hogwarts Legacy.
Примечательно, что Роулинг никаким образом не относится к разработке игры. Да, она создала вселенную «Гарри Поттера», но авторы проекта с ней даже не консультировались. Несмотря на всё это, Hogwarts Legacy бойкотируют. Джоан Роулинг отреагировала на это и отметила, что подобным людям нужно сжечь все книги и фильмы по франшизе.
Фото: Twitter
Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Релиз на PS4 и Xbox One состоится 4 апреля, а выход на Nintendo Switch ожидается 25 июля.
Комментарии
- 19 декабря 2022
-
14:48
-
14:34
-
14:24
-
14:22
-
13:40
-
13:33
-
13:05
-
12:48
-
12:41
-
12:06
-
11:25
-
10:46
-
10:08
-
09:25
- 18 декабря 2022
-
21:15
-
20:25
-
19:36
-
18:27
-
18:26
-
17:51
-
17:48
-
17:10
-
17:04
-
16:53
-
16:50
-
16:39
-
16:27
-
16:24
-
15:48
-
15:18
-
14:40
-
14:01
-
13:08
-
12:23
- 17 декабря 2022
-
20:25
Партнерский контент