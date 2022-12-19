Британский регулятор осудил «Игру престолов» из-за нецензурной брани

Издание Deadline сообщило, что британский регулятор телевизионных и радио-компаний Ofcom осудил телеканал Sky Atlantic и HBO за то, что лица младше 18 лет могли смотреть эпизод «Игры престолов», в котором было много нецензурной брани.
Это случилось 19 августа, когда одна из серий шоу транслировалась на канале Sky Atlantic. Из-за технической неисправности для просмотра сериала не потребовалось вводить пин-код для ограничений по возрасту. Это привело к тому, что молодые люди увидели эпизод шоу с ругательствами на английском языке.
Sky Atlantic признался, что в работе телеканала возникла непредвиденная ошибка, но больше её не будет. Также руководство телеканала обратилось к зрителям.
У нас никогда не было намерения оскорблять или расстраивать наших зрителей.
«Игра престолов» — один из самых откровенных сериалов, герои которого не стесняются оголяться и ругаться матом. Одни это хвалят, другие — ругают.
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