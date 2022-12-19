Сыграть в Assassin's Creed: Codename Jade сейчас дают всем на iOS

Недавно Ubisoft запустила публичное тестирование Codename Jade — это мобильная Assassin's Creed про Китай, где игроки впервые могут создать собственного персонажа. Попробовать игру теперь могут все желающие на iOS, но для этого потребуется современный iPhone — от iPhone 11 и новее.
Codename Jade создаётся на Unreal Engine 4, но в остальном больше всего напоминает Assassin's Creed Odyssey — от элементов управления до анимаций. В остальном сейчас проект всё ещё довольно сырой — у многих персонажей даже реплики не записаны, есть лишь субтитры.
Взглянуть на текущую бету в действии можно в ролике ниже:
Чтобы попасть на тестирование нужно установить программу TestFlight и перейти по этой ссылке с вашего iPhone или iPad. Все инструкции по установке Apple сама подготовила.
- 19 декабря 2022
-
14:48
-
14:34
-
14:24
-
14:22
-
13:40
-
13:33
-
13:05
-
12:48
-
12:41
-
12:06
-
11:25
-
10:46
-
10:08
-
09:25
- 18 декабря 2022
-
21:15
-
20:25
-
19:36
-
18:27
-
18:26
-
17:51
-
17:48
-
17:10
-
17:04
-
16:53
-
16:50
-
16:39
-
16:27
-
16:24
-
15:48
-
15:18
-
14:40
-
14:01
-
13:08
-
12:23
- 17 декабря 2022
-
20:25