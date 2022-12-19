Автор мода с HD-текстурами для «Ведьмака 3» планирует ещё больше улучшить графику
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Моддер под ником Halk Hogan PL уже давно известен среди фанатов «Ведьмака 3». Именно он разработал модификацию The Witcher 3 HD Reworked, которая улучшает качество более тысячи текстур и моделей. Именно она стала главным нововведением обновленной версии «Дикой Охоты», вышедшей 14 декабря.
Судя по всему, Halk Hogan PL не собирается останавливаться на достигнутом. Он уже анонсировал некстген-версию своего мода, адаптированную под некстген-версию «Ведьмака 3». Автор планирует поднять качество объектов до невероятных значений, а общий список изменений будет очень большим.
Моддер пообещал показать первые скриншоты обновленной модификации в ближайшее время. Что касается даты выхода, то мод должен выйти во втором квартале 2023 года.
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