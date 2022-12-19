В «Твиттере» проголосовали за уход Илона Маска

После того, как Илон Маск купил «Твиттер», в сети стало появляться множество недовольных пользователей, которые обвиняли миллиардера в том, что он делает для соцсети только хуже. За этим последовала череда мемов и ещё больших негативных слов.

Сам Маск поначалу воспринимал всё в шутку и даже сам публиковал мемы, но недавно он сделал серьёзный шаг. Миллиардер опубликовал опрос, в котором узнал, стоит ли ему уходить с поста главы «Твиттера». Маск также заявил, что прислушается к мнению людей.

Примечательно, что почти 60% опрошенных отдали голос «за», а «против» проголосовали 42,5%.

Фото: Twitter

Более того, в других публикациях Маск заявил, что не занимается троллингом и настроен максимально серьёзно. Судя по всему, миллиардеру придётся покинуть пост главы компании. Позже он сделал пост, в котором сказал, что нужно быть осторожнее со своими желаниями.

Фото: Twitter

Как-либо ещё комментировать ситуацию Маск не стал.