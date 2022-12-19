Глава Минцифры: VPN-сервисы в России пока не приживаются
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Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что доля VPN-сервисов в России в какой-то момент начала расти, но сейчас вернулась на уровень марта-апреля 2022 года. Он отметил, что «VPN в стране пока не приживаются», не упомянув, что подобные сервисы просто блокируют на территории РФ.
Позитивная, на самом деле, новость, что, анализируя трафик мобильных операторов, мы видим, что доля VPN-ов в какой-то момент начала расти, но сейчас вернулась на мартовский-апрельский уровень.
То есть, в общем, VPN-ны в стране у нас пока не приживаются: доля трафика VPN в какой-то момент увеличилась летом, а сейчас вернулась на весенние показатели.
В последние месяцы россияне жалуются на недоступность тех или иных VPN-программ. В декабре у многих перестал работать Surfshark — один из самых популярных сервисов для обхода блокировок. Роскомнадзор блокирует работу подобных программ из-за получения доступа к «запрещённой информации».
Новость по темеВ Госдуме объяснили блокировки VPN-сервисов заботой о россиянах
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