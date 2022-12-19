Sony: 2023 год станет важным для PS5
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Издание Insider Gaming обратило внимание на интервью старшего вице-президента отдела планирования и управления платформами Sony Хидеаки Нишино. Он пообщался с изданием Famitsu и рассказал о будущих планах на PS5.
По словам Нишино, в 2023 году случится что-то важное для PS5. Судя по всему, в следующем году Sony готовится представить новую версию консоли. Примечательно, что PS4 Pro вышла через три года после стандартной PS4. Подобная ситуация может повториться и с PS5.
К концу 2022 финансового года совокупные продажи устройства превысят 37 млн, и мы считаем, что это будет очень важное время и для платформы. Надеемся, вы с нетерпением будете ждать следующий год.
По слухам, Sony работает над PS5 со съёмным дисководом. Его можно будет вставить в консоль через порт USB-C с задней стороны консоли.
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