Илью m0NESY Осипова выгнали из бара, где он отмечал победу на BLAST Premier World Final

17-летний российский киберспортсмен Илья m0NESY Осипов в своём телеграм-канале рассказал об инциденте, который произошёл вчера вечером после окончания турнира BLAST Premier World Final 2022.

По словам снайпера G2, его вывели из заведения, где Илья праздновал победу вместе с командой. Причиной стал возраст клиента.

Вчера отмечали с командой в баре (очевидно, что я не пил), и меня выгнали из бара охранники. Сказали, что я несовершеннолетний. Кринж.

Вчера G2 Esports по CS:GO выиграла BLAST Premier World Final 2022, за что получит $ 500 тыс. Эта победа стала первой для клуба на топ-турнире за несколько сезонов.

Сам Осипов получил индивидуальную награду как самый ценный игрок турнира — она стала первой в его профессиональной карьере.