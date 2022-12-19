Paradox повысит цены в Steam на свои игры в России

Шведская компания Paradox Interactive, издатель и разработчик Europa Universalis, Stellaris, Hearts of Iron, Victoria 3 и многих других серий, объявила о повышении региональных цен на свои игры в Steam. Уже 1 февраля 2023 года корпорация заметно повысит стоимость проектов в Турции и Аргентине. Повышение также затронет российский рубль, казахстанский тенге и британский фунт.
В компании отметили, что в некоторых странах региональные цены, наоборот, снизятся. Речь идёт о Перу, Коста-Рике и Сингапуре. Paradox будет и дальше стремиться к удержанию примерно одинаковой цены во всех странах, при этом беря во внимание экономическую ситуацию в том или ином государстве.
В 2017 году Paradox уже повышала цены на свои игры в России. Так, стоимость Hearts of Iron IV выросла с 699 до 1399 рублей, другие проекты также подорожали в полтора-два раза. Российские геймеры тогда раскритиковали шведского издателя, после чего он был вынужден снизить цены до прошлых величин.
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