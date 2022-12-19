Нейросеть начнёт проверять сочинения российских школьников
Поделиться
В пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили об использовании новых технологий. Совсем скоро сочинения учеников некоторых российских школ начнут проверять с помощью специальной нейросети. И уже после проверки от искусственного интеллекта за дело возьмётся преподаватель.
Создатели программы заявляют, что алгоритмы выявляют грамматические и пунктуационные ошибки в сочинениях лучше, чем среднестатистический преподаватель-эксперт. Кроме того, ИИ способен определять и смысловые недочёты в работах школьников.
Уникальный алгоритм решает не только вопросы поиска грамматических и пунктуационных ошибок, но и ищет смысловые недочёты в работах. Предложенное решение может сократить временные затраты проверяющего на 20%, что, в свою очередь, может решить проблему качества оценки текстов части «С» на ЕГЭ и снизит человеческий фактор при проверке сочинений учеников школ.
Пилотный проект по проверке сочинений нейросетью запустят уже в феврале 2023 года.
Новость по темеНейросеть написала сочинение для ЕГЭ и получила зачёт
Комментарии
- 19 декабря 2022
-
18:02
-
17:38
-
17:15
-
16:47
-
16:29
-
16:23
-
16:05
-
15:58
-
15:52
-
15:40
-
15:18
-
14:48
-
14:34
-
14:24
-
14:22
-
13:40
-
13:33
-
13:05
-
12:48
-
12:41
-
12:06
-
11:25
-
10:46
-
10:08
-
09:25
- 18 декабря 2022
-
21:15
-
20:25
-
19:36
-
18:27
-
18:26
-
17:51
-
17:48
-
17:10
-
17:04
-
16:53
Партнерский контент