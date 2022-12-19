Нейросеть начнёт проверять сочинения российских школьников

В пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили об использовании новых технологий. Совсем скоро сочинения учеников некоторых российских школ начнут проверять с помощью специальной нейросети. И уже после проверки от искусственного интеллекта за дело возьмётся преподаватель.

Создатели программы заявляют, что алгоритмы выявляют грамматические и пунктуационные ошибки в сочинениях лучше, чем среднестатистический преподаватель-эксперт. Кроме того, ИИ способен определять и смысловые недочёты в работах школьников.

Уникальный алгоритм решает не только вопросы поиска грамматических и пунктуационных ошибок, но и ищет смысловые недочёты в работах. Предложенное решение может сократить временные затраты проверяющего на 20%, что, в свою очередь, может решить проблему качества оценки текстов части «С» на ЕГЭ и снизит человеческий фактор при проверке сочинений учеников школ.

Пилотный проект по проверке сочинений нейросетью запустят уже в феврале 2023 года.