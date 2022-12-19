Для обновлённого «Ведьмака 3» вышел первый патч на ПК. Он улучшил производительность

CD Projekt RED выпустила первый патч для ПК-версии обновлённого «Ведьмака 3». Авторы улучшили общую производительность и стабильность игры, а оверлей в Steam и GOG теперь наконец-то работает корректно. Ранее из-за этой проблемы пользователи не могли отслеживать частоту кадров и пользоваться другими возможностями программ.

Кроме того, патч наконец-то добрался до немногочисленных владельцев игры в Origin — ранее пользователи в лаунчере от EA не могли скачать некстген-обновление. Авторы заверили, что продолжат работу над техническим состоянием проекта.

Релиз обновлённой версии «Ведьмака 3» состоялся 14 декабря. Больше всего некстген раскритиковали на ПК: игроки жалуются на ужасную производительность в режиме с трассировкой лучей и непонятных лагах даже на самых мощных сборках.