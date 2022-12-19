Первые кадры из «Асоки» и второго сезона «Локи» — в новом трейлере Disney+
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Disney выпустила ролик, в котором показала первые кадры из грядущих новинок компании, которые можно будет посмотреть на DIsney+ в 2023 году. Среди них второй сезон «Локи» с Томом Хиддлстоуном, третий сезон «Мандалорца» с Педро Паскалем и первый сезон «Асоки» с Розарио Доусон. К сожалению, авторы вновь показали лишь беглые кадры новинок — полноценные трейлеры каждого из проектов появятся в течение следующих месяцев.
Второй сезон «Локи»
Фото: Disney
Третий сезон «Мандалорца»
Фото: Disney
Первый сезон «Асоки»
Фото: Disney
«Питер Пэн и Венди»
Фото: Disney
Все показанные фильмы и сериалы должны добраться до зрителей онлайн-кинотеатра в 2023 году.
- Третий сезон «Мандалорца» — 1 марта 2023 года
- Второй сезон «Локи» — лето 2023 года
- Первый сезон «Асоки» — 2023 год
- «Питер Пэн и Венди» — 2023 год
- «Секретное вторжение» — 2023 год
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