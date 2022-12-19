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Первые кадры из «Асоки» и второго сезона «Локи» — в новом трейлере Disney+

Первые кадры из «Асоки» и второго сезона «Локи» — в новом трейлере Disney+
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Disney выпустила ролик, в котором показала первые кадры из грядущих новинок компании, которые можно будет посмотреть на DIsney+ в 2023 году. Среди них второй сезон «Локи» с Томом Хиддлстоуном, третий сезон «Мандалорца» с Педро Паскалем и первый сезон «Асоки» с Розарио Доусон. К сожалению, авторы вновь показали лишь беглые кадры новинок — полноценные трейлеры каждого из проектов появятся в течение следующих месяцев.

Второй сезон «Локи»

Фото: Disney

Третий сезон «Мандалорца»

Фото: Disney

Первый сезон «Асоки»

Фото: Disney

«Питер Пэн и Венди»

Фото: Disney

Все показанные фильмы и сериалы должны добраться до зрителей онлайн-кинотеатра в 2023 году.

  • Третий сезон «Мандалорца» — 1 марта 2023 года
  • Второй сезон «Локи» — лето 2023 года
  • Первый сезон «Асоки» — 2023 год
  • «Питер Пэн и Венди» — 2023 год
  • «Секретное вторжение» — 2023 год
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