Первые кадры из «Асоки» и второго сезона «Локи» — в новом трейлере Disney+

Disney выпустила ролик, в котором показала первые кадры из грядущих новинок компании, которые можно будет посмотреть на DIsney+ в 2023 году. Среди них второй сезон «Локи» с Томом Хиддлстоуном, третий сезон «Мандалорца» с Педро Паскалем и первый сезон «Асоки» с Розарио Доусон. К сожалению, авторы вновь показали лишь беглые кадры новинок — полноценные трейлеры каждого из проектов появятся в течение следующих месяцев.

Второй сезон «Локи»

Фото: Disney

Третий сезон «Мандалорца»

Фото: Disney

Первый сезон «Асоки»

Фото: Disney

«Питер Пэн и Венди»

Фото: Disney

Все показанные фильмы и сериалы должны добраться до зрителей онлайн-кинотеатра в 2023 году.