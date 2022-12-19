Эмбер Хёрд и Джонни Депп урегулировали все конфликты. Кажется, это конец судебной эпопеи

Судебные разборки между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд, видимо, подошли к концу. В июне актёр выиграл дело против бывшей жены, по итогам которого она должна заплатить сумму в размере $ 15 млн, которую суд снизил до $ 10,35 млн. При этом и Депп должен в ответ выплатить $ 2 млн. Чуть позже актриса подала апелляцию с просьбой отменить решение суда, однако в декабре внезапно передумала.

Как сообщает Variety, Хёрд выпустила огромное заявление, в котором рассказала, что урегулировала конфликт с бывшим мужем во внесудебном порядке. Она готова выплатить положенные $ 10,35 млн, однако и здесь без скандала не обошлось. Девушка раскритиковала судебную систему США, которая «превратила её показания в развлечение и корм для социальных сетей». А мирное урегулирование конфликта она выбрала потому, что хочет тратить время на что-то более продуктивное, чем бесконечные судебные процессы.

Время драгоценно, и я хочу проводить его продуктивно и целенаправленно. Слишком много лет я находилась в клетке тяжёлого и дорогостоящего судебного процесса, который показал себя неспособным защитить меня и моё право на свободу слова.



Я не могу позволить себе рисковать невыполнимым счётом – не только финансовым, но и психологическим, физическим и эмоциональным. Женщины не должны сталкиваться с оскорблениями или банкротством за то, что говорят правду, но, к сожалению, в нынешнее время это не редкость.

В конце своего обращения Эмбер Хёрд поблагодарила своих поклонников за поддержку и заявила, что решает двигаться дальше в том числе для них.