Fortnite одурманивала детей, поэтому Epic Games заплатит $ 520 млн

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила Epic Games сразу в двух нарушениях, за которые компания выплатит невероятные $ 520 млн.
Первое касается конфиденциальности детей в Fortnite: оказывается, разработчики собирали личную информацию игроков младше 13 лет без уведомления и соглашения на то их родителей. Epic Games по умолчанию включала голосовой и текстовый чаты в игре, из-за чего дети подвергались риску встречи с опасными незнакомцами в игре и могли наткнуться на обсуждения неподобающих тем. По этому делу компания выплатит $ 275 млн.
Второе связано с лутбоксами и механикой «тёмных паттернов» — специальных уловок в дизайне, побуждающих игроков тратить деньги на покупки в Fortnite. В FTC отметили, что разработчики использовали нарочито запутанные конфигурации элементов интерфейса и запрятали опции для отмены подписки и возврата денег как можно дальше, чтобы их было куда сложнее обнаружить пользователю. По этому делу компания выплатит ещё $ 245 млн — деньги распределят между пострадавшими геймерами.
Федеральная торговая комиссия США также потребовала, чтобы Epic Games исправила вышеуказанные недочёты и начала соответствовать требованиям американского законодательства. Судя по всему, недавний анонс детских профилей — одна из мер защиты от будущих нарушений.
- 19 декабря 2022
-
19:22
-
18:55
-
18:31
-
18:02
-
17:38
-
17:15
-
16:47
-
16:29
-
16:23
-
16:05
-
15:58
-
15:52
-
15:40
-
15:18
-
14:48
-
14:34
-
14:24
-
14:22
-
13:40
-
13:33
-
13:05
-
12:48
-
12:41
-
12:06
-
11:25
-
10:46
-
10:08
-
09:25
- 18 декабря 2022
-
21:15
-
20:25
-
19:36
-
18:27
-
18:26
-
17:51
-
17:48