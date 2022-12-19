Fortnite одурманивала детей, поэтому Epic Games заплатит $ 520 млн

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила Epic Games сразу в двух нарушениях, за которые компания выплатит невероятные $ 520 млн.

Первое касается конфиденциальности детей в Fortnite: оказывается, разработчики собирали личную информацию игроков младше 13 лет без уведомления и соглашения на то их родителей. Epic Games по умолчанию включала голосовой и текстовый чаты в игре, из-за чего дети подвергались риску встречи с опасными незнакомцами в игре и могли наткнуться на обсуждения неподобающих тем. По этому делу компания выплатит $ 275 млн.

Второе связано с лутбоксами и механикой «тёмных паттернов» — специальных уловок в дизайне, побуждающих игроков тратить деньги на покупки в Fortnite. В FTC отметили, что разработчики использовали нарочито запутанные конфигурации элементов интерфейса и запрятали опции для отмены подписки и возврата денег как можно дальше, чтобы их было куда сложнее обнаружить пользователю. По этому делу компания выплатит ещё $ 245 млн — деньги распределят между пострадавшими геймерами.

Федеральная торговая комиссия США также потребовала, чтобы Epic Games исправила вышеуказанные недочёты и начала соответствовать требованиям американского законодательства. Судя по всему, недавний анонс детских профилей — одна из мер защиты от будущих нарушений.