Видео: Том Круз показал самый опасный трюк для фильма «Миссия невыполнима 7»

Paramount Pictures опубликовала ролик, в котором Том Круз и его команда рассказали о самом опасном трюке из фильма «Миссия невыполнима 7». Речь идёт о прыжке с огромного трамплина в пропасть на мотоцикле: для наилучшего эффекта актёр совершил его несколько десятков раз. Словом, рассказали о самом обычном дне из жизни Тома Круза.

Авторы рассказали, что трамплин в Норвегии — полностью ручная работа, которую возводили в течение нескольких месяцев. Команда учитывала в том числе его угол, размеры и покрытие, чтобы сам прыжок в фильме выглядел как можно эффектнее. Кроме того, она отталкивались от силы ветра для того, чтобы актёр пролетел на парашюте именно столько, сколько требовалось по сюжету.

Посмотреть седьмую часть «Миссия невыполнима» с подзаголовком «Смертельная расплата. Часть 1» можно будет в июле 2023 года. Через год до кинотеатров должна добраться и вторая часть приключений Итана Ханта, которая станет последним фильмом во франшизе для Тома Круза.