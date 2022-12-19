В Россию из-за санкций отказались отгружать отечественные процессоры «Байкал» и «Эльбрус»

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что зарубежные компании отказались поставлять в Россию уже произведённые процессоры «Байкал» и «Эльбрус». По его словам, из-за этого российские фирмы выпустили меньше электроники на отечественных чипах, чем могли бы.

У нас в этом году было бы сильно больше [продукции], если бы те партии российских процессоров, «Эльбрусов», «Байкалов», которые были заказаны и произведены, были бы отгружены.



Интеллектуальные права и вся документация российские, но, если исходить из топологических норм, таких производств в России нет, и это всё заказывалось на зарубежных заводах.

Как рассказал Шадаев, в 2022 году компании из РФ выпустили 15 тыс. компьютеров и 8 тыс. серверов на процессорах «Эльбрус» и «Байкал». Сколько устройств на отечественных комплектующих будет произведено в следующем году, он не уточнил.