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В Россию из-за санкций отказались отгружать отечественные процессоры «Байкал» и «Эльбрус»

В Россию из-за санкций отказались отгружать отечественные процессоры «Байкал» и «Эльбрус»
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Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что зарубежные компании отказались поставлять в Россию уже произведённые процессоры «Байкал» и «Эльбрус». По его словам, из-за этого российские фирмы выпустили меньше электроники на отечественных чипах, чем могли бы.

У нас в этом году было бы сильно больше [продукции], если бы те партии российских процессоров, «Эльбрусов», «Байкалов», которые были заказаны и произведены, были бы отгружены.

Интеллектуальные права и вся документация российские, но, если исходить из топологических норм, таких производств в России нет, и это всё заказывалось на зарубежных заводах.

Как рассказал Шадаев, в 2022 году компании из РФ выпустили 15 тыс. компьютеров и 8 тыс. серверов на процессорах «Эльбрус» и «Байкал». Сколько устройств на отечественных комплектующих будет произведено в следующем году, он не уточнил.

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