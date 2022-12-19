Кейт Уинслет — о том, мог ли Джек выжить в финале «Титаника»

На днях «Титанику» исполнилось 25 лет, и фильм вновь начали обсуждать. Недавно Джеймс Кэмерон заявил, что Джек всё-таки не мог выжить, если бы лёг вместе с Роуз на ту злополучную дверь. Он даже провёл научный эксперимент, который подтвердил теорию режиссёра, — демонстрация опыта должна выйти уже в феврале.

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Недавно у Кейт Уинслет спросили её мнение насчёт всей этой ситуации. Актриса заявила, что понятия не имеет, смогли ли бы они вдвоём выжить. Однако поступок Джека она считает рациональным: вместе они вряд ли бы удержались на плаву.

Я не знаю, чёрт побери. Это мой ответ. Я, чёрт побери, не знаю. Я могу сказать, что неплохо разбираюсь в воде и в том, как она себя ведёт. И если вы поставите двух взрослых людей на доску для сёрфинга, то она станет крайне нестабильной.



Я должна быть честной: на самом деле я не верю, что мы бы выжили, если бы мы оба легли на эту дверь. Да, мы бы туда влезли, но всё бы постоянно переворачивалось, и это была бы нежизнеспособная идея. Вы слышите от меня это впервые. Да, он мог бы поместиться на той двери вместе с Роуз. Но тогда они бы не удержались на плаву.

Теперь осталось, чтобы своё мнение ещё раз высказал и Леонардо Ди Каприо. Он наверняка согласится с мнением режиссёра и своей хорошей подруги.