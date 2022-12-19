Инсайдер рассказал, кто останется в новых фильмах и сериалах DC

Инсайдер под ником MyTimeToShineHello, ранее публиковавший достоверную информацию о вселенной Marvel, рассказал о будущем киновселенной DC. И если верить его новым данным, то Джеймс Ганн действительно попрощается практически со всеми актёрами кинокомиксов Warner Bros. Останутся лишь персонажи из его «Отряда самоубийц», а Джейсон Момоа исполнит роль другого персонажа.

Кто останется в киновселенной DC, по данным инсайдера

Марго Робби — Харли Квинн

Идрис Эльба — Бладспот

Джейсон Момоа — новый герой (вероятно, Лобо)

Джон Сина — Миротворец

Даниэла Мелшиор — Крысолов

Виола Дэвис — Аманда Уоллер

Судя по всему, Ганн планирует избавиться и от Эзры Миллера, который сыграл главную роль в грядущем «Флэше». Более точную информацию о новой киновселенной DC мы должны получить до конца года. На прошлой неделе Джеймс Ганн представил своё видение франшизы — возможно, у MyTimeToShineHello информация как раз со встречи топ-менеджеров.