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Инсайдер рассказал, кто останется в новых фильмах и сериалах DC

Инсайдер рассказал, кто останется в новых фильмах и сериалах DC
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Инсайдер под ником MyTimeToShineHello, ранее публиковавший достоверную информацию о вселенной Marvel, рассказал о будущем киновселенной DC. И если верить его новым данным, то Джеймс Ганн действительно попрощается практически со всеми актёрами кинокомиксов Warner Bros. Останутся лишь персонажи из его «Отряда самоубийц», а Джейсон Момоа исполнит роль другого персонажа.

Кто останется в киновселенной DC, по данным инсайдера

  • Марго Робби — Харли Квинн
  • Идрис Эльба — Бладспот
  • Джейсон Момоа — новый герой (вероятно, Лобо)
  • Джон Сина — Миротворец
  • Даниэла Мелшиор — Крысолов
  • Виола Дэвис — Аманда Уоллер

Судя по всему, Ганн планирует избавиться и от Эзры Миллера, который сыграл главную роль в грядущем «Флэше». Более точную информацию о новой киновселенной DC мы должны получить до конца года. На прошлой неделе Джеймс Ганн представил своё видение франшизы — возможно, у MyTimeToShineHello информация как раз со встречи топ-менеджеров.

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