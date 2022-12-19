«Аватар: Путь воды» начнут показывать в России с 22 декабря

Кинотеатры России потихоньку готовятся к показу «Аватара: Путь воды». Как выяснили «Известия», первые сеансы стартуют уже 22 декабря — ленту можно будет посмотреть в 4К с русским дубляжом. Судя по всему, это та самая копия, которую крутят в Казахстане и других странах СНГ.

Самое интересное, что первые показы пройдут на востоке страны: во Владивостоке, Сибири, на Урале и в Казани. Тенденция показа такова: чем меньше в городе сетевых кинотеатров, тем выше шанс, что в нём покажут «Аватар 2». Судя по всему, дело в том, что крупные киносети действительно дали шанс отечественным «Ёлкам 9», а также грядущей «Операции «Фортуна» от Гая Ричи. Поэтому в больших кинотеатрах посмотреть новинку можно будет с 12 января.

При этом велик шанс того, что с 22 декабря «Аватар: Путь воды» начнут крутить в небольших городах России, а также в Подмосковье и Ленинградской области. Так что обязательно присмотритесь к премьерам кинотеатров своих городов — новый фильм Джеймса Кэмерона может быть совсем рядом.