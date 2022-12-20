«Это будет эпично и эмоционально». Шон Леви — о финальном сезоне «Очень странных дел»

Недавно продюсер и режиссёр «Очень странных дел» Шон Леви пообщался с журналистом издания Collider. Леви рассказал о разработке пятого сезона шоу и поговорил про сериал в целом.

Продюсер сразу подчеркнул, что работа над пятым сезоном шоу идёт отлично. По его словам, финальный сезон будет эпичным и очень эмоциональным.

Я знаю, что братья Даффер уже намекали на это публично, но когда мы слушали двухчасовое изложение сезона — не думаю, что к тому времени у кого-то были сухие глаза. Этот сезон будет эпичным и эмоциональным. Его производство тоже будет чертовски эмоциональным, поскольку шоу изменило жизнь каждого из нас.

Леви пообещал, что в следующем году он будет занят и съёмками третьего «Дэдпула», но найдёт время для съёмки хотя бы парочки эпизодов пятого сезона «Очень странных дел». Он хочет быть причастным к завершению такого крупного проекта.

На самом деле я сразу же обсудил с Райаном Рейнольдсом и Marvel Studios то, что в какой-то момент производство ленты пересечётся со съёмками сериала. Для меня действительно важно снять хотя бы один эпизод в последнем сезоне.

Съёмки пятого и финального сезона «Очень странных дел» стартуют в 2023 году. Возвращения сериала на экраны не стоит ждать до 2024-го.