Звезда «Аватара 2» думала, что фильм уже давно вышел и провалился

Недавно актриса Эди Фалко, сыгравшая в «Аватаре 2» генерала Фрэнсис Ардмор, посетила шоу The View на телеканала ABC. Она рассказала о том, что снималась в сценах для фильма аж четыре года назад.

За это время актриса была занята различными делами и думала, что лента уже вышла и не оказалась успешной, поскольку про неё нигде не было слышно. Фалко удивилась, когда узнала, что фильм вышел буквально на днях.

Я смотрела первую часть, когда она вышла. Для второго «Аватара» я снялась четыре года назад. Я была занята, а потом кто-то упомянул фильм и я сказала: «О, наверное, фильм вышел и получился не очень хорошим, потому что я про него ничего не слышала». А когда кто-то сказал про вторую часть, я удивилась: «Он что, ещё не вышел?»

«Аватар: Путь воды» вышел в мировом прокате 16 декабря. В России картину начнут показывать с 22 числа.