Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс жаждал сыграть Джоэла в сериале The Last of Us

Недавно актёр Дженсен Эклс, известный по роли Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное», рассказал, что очень хотел получить роль Джоэла в сериале The Last of Us от HBO.

По словам Эклса, он даже проходил пробы и старался изо всех сил, но понимал, что у него мало шансов стать Джоэлом для шоу. В итоге на роль контрабандиста был выбран Педро Паскаль.

Я действительно старался изо всех сил, но я не думаю, что у меня были хоть какие-то шансы на роль Педро Паскаля в The Last of Us. Но я правда очень хотел эту роль.

Сериал The Last of Us будет очень близок к игре. Авторы хотели порадовать как фанатов оригинального проекта, так и новичков, не знакомых с франшизой.

Шоу начнёт выходить на HBO 15 января 2023 года.