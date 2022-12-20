Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс жаждал сыграть Джоэла в сериале The Last of Us
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Недавно актёр Дженсен Эклс, известный по роли Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное», рассказал, что очень хотел получить роль Джоэла в сериале The Last of Us от HBO.
По словам Эклса, он даже проходил пробы и старался изо всех сил, но понимал, что у него мало шансов стать Джоэлом для шоу. В итоге на роль контрабандиста был выбран Педро Паскаль.
Я действительно старался изо всех сил, но я не думаю, что у меня были хоть какие-то шансы на роль Педро Паскаля в The Last of Us. Но я правда очень хотел эту роль.
Сериал The Last of Us будет очень близок к игре. Авторы хотели порадовать как фанатов оригинального проекта, так и новичков, не знакомых с франшизой.
Шоу начнёт выходить на HBO 15 января 2023 года.
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