Для «Индианы Джонса 5» никогда не планировалось альтернативных концовок

В последнее время в сети ходят слухи, что для пятой части «Индианы Джонса» снимут сцены с альтернативными концовками. В одной из них Джонс якобы умрёт, а в другой он останется жив, но его место займёт родственница.

Режиссёр картины Джеймс Мэнголд назвал все подобные слухи ложными. По его словам, никаких альтернативных концовок для фильма не предусмотрено. Сама лента, кстати, готова уже на 99%.

Фото: Twitter

Фильм получил подзаголовок Dial of Destiny («Циферблат судьбы»). Сюжет расскажет об очередном противостоянии Индианы и нацистов. Вместе с Харрисоном Фордом сыграли Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж, Бойд Холбрук и Антонио Бандерас.

Премьера ленты намечена на 30 июня 2023 года. Показывать фильм будут в кинотеатрах.