Авторы Hogwarts Legacy показали уютные видео с каминами факультетов

Авторы Hogwarts Legacy опубликовали на канале игры четыре видеоролика, посвящённых всем факультетам мира «Гарри Поттера»: Гриффиндору, Слизерину, Пуффендую и Когтеврану.
В каждом видео демонстрируется камин факультета. Ролики длятся по четыре минуты — на протяжении этого времени в камине просто горит огонь, а на фоне играет приятная музыка. Кстати, сами камины соответствуют стилям факультетов. Например, у Слизерина всё более мрачно, чем у других.
Камин Гриффиндора
Камин Когтеврана
Камин Пуффендуя
Камин Слизерина
Hogwarts Legacy — ролевой экшен, в котором предстоит обучиться магии в Хогвартсе. В игре встретятся новые персонажи франшизы, но можно будет увидеть и некоторые знакомые лица.
Релиз тайтла на ПК, PS5 и Xbox Series состоится 10 февраля. До PS4 и Xbox One проект доберётся в апреле, а на Nintendo Switch выйдет в июле.
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