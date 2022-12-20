High on Life от автора «Рика и Морти» стала самой популярной игрой для Game Pass

Как обратил внимание аналитик Benji-Sales, абсурдный шутер High on Life от автора «Рика и Морти» Джастина Ройланда стал самой популярной игрой в Game Pass. Проект умудрился занять первое место через неделю после выхода и обогнать Forza Horizon 5 и Minecraft — настоящих мастодонтов Xbox, давно удерживающих лидерство на консолях Microsoft.
Самые популярные игры в Game Pass
Фото: Microsoft
High on Life рассказывает о молодом парне, похищенном инопланетным картелем G3, который нападает на Землю и превращает её жителей в наркотики. Главному герою предстоит вооружиться говорящей пушкой по имени Кенни и выгнать злых захватчиков с планеты.
Шутер также отлично показывает себя в Steam. Прямо сейчас у проекта 88% положительных отзывов на площадке Valve и отличные продажи: даже с региональными ценами игра Джастина Ройланда заняла второе место по недельной выручке, уступив лишь дорогому Steam Deck.
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