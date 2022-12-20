Джеймс Ганн: ваши оскорбления и грубые выкрики никак не повлияют на фильмы DC

После назначения Джеймса Ганна и его коллегу Питера Сафрана на роль глав новой киновселенной DC многие фанаты очень негативно отреагировали на планы авторов. Ситуация с отстранением фактически всех актёров вселенной Зака Снайдера так задела некоторых зрителей, что они принялись писать оскорбления Ганну в «Твиттере», обвиняя того в уничтожении кинокомиксов DC.

Вечером 19 декабря режиссёр решил высказаться на эту тему. По словам Ганна, он был готов к оскорблениям и шумной реакции на его планы, ведь в конечном итоге они основаны на любви к DC и, как считает продюсер, ведут к лучшему для всех. А выкрики и оскорбления в интернете никак не повлияют на развитие новой киновселенной.

Когда мы с Питером взялись за эту работу в качестве глав DC Studios, мы знали, что есть определённое меньшинство людей в интернете, которые могут быть, скажем так, шумными и невежливыми. Наши решения основаны на том, что мы считаем лучшим для сюжета и персонажей, которые были с нами почти 85 лет.



Возможно, это хорошие решения, возможно, нет, однако мы принимаем их с искренним сердцем и целостностью общей истории в уме. Никому не нравится получать оскорбления, но, если честно, мы проходили и не через такое. Неуважительные выкрики никогда не повлияют на наши дальнейшие решения и действия.

Конкретными планами по новой киновселенной DC Джеймс Ганн и Питер Сафран поделятся в январе. Ранее инсайдер раскрыл, кто останется в кинокомиксах Warner Bros.