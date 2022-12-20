Empire: 50 величайших актёров всех времён

Авторитетный британский журнал Empire опубликовал список из 50 величайших актёров всех времён. Топ собирали читатели журнала посредством голосования на сайте. При этом стоит учитывать, что артисты не расставлены по каким-то местам.

В список попали самые популярные актёры за последние 100 лет: от Пола Ньюмана и Мэрилин Монро до Марлона Брандо, Моргана Фримана и Флоренс Пью.

50 величайших актёров всех времён по версии Empire

Дензел Вашингтон

Том Хэнкс

Мэрилин Монро

Роберт Де Ниро

Бетт Дэвис

Натали Портман

Джин Хэкмен

Хит Леджер

Кэтрин Хепберн

Том Круз

Леонардо Ди Каприо

Тильда Суинтон

Сэмюэл Л. Джексон

Тосиро Мифунэ

Николас Кейдж

Хамфри Богарт

Виола Дэвис

Кейт Бланшетт

Марлон Брандо

Алек Гиннесс

Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит» Фото: Paramount Pictures

Майкл Кейн

Мишель Йео

Том Харди

Грета Гарбо

Филип Сеймур Хоффман

Джек Николсон

Мэрил Стрип

Кристиан Бэйл

Мишель Уильямс

Энтони Хопкинс

Гари Олдман

Флоренс Пью

Сидни Пуатье

Джулианна Мур

Шах Рукх Кхан

Бастер Китон

Шарлиз Терон

Лоуренс Оливье

Кейт Уинслет

Пенелопа Крус

Кейт Уинслет в сериале «Мейр из Исттауна» Фото: HBO

Аль Пачино

Фрэнсис Макдорманд

Хоакин Феникс

Ингрид Бергман

Морган Фриман

Пол Ньюман

Оливия Колман

Дэниэл Дэй-Льюис

Джеймс Стюарт

Николь Кидман

В будущем мы обязательно проведём опрос среди наших читателей и составим свой список величайших актёров в истории.