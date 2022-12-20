Empire: 50 величайших актёров всех времён
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Авторитетный британский журнал Empire опубликовал список из 50 величайших актёров всех времён. Топ собирали читатели журнала посредством голосования на сайте. При этом стоит учитывать, что артисты не расставлены по каким-то местам.
В список попали самые популярные актёры за последние 100 лет: от Пола Ньюмана и Мэрилин Монро до Марлона Брандо, Моргана Фримана и Флоренс Пью.
50 величайших актёров всех времён по версии Empire
- Дензел Вашингтон
- Том Хэнкс
- Мэрилин Монро
- Роберт Де Ниро
- Бетт Дэвис
- Натали Портман
- Джин Хэкмен
- Хит Леджер
- Кэтрин Хепберн
- Том Круз
- Леонардо Ди Каприо
- Тильда Суинтон
- Сэмюэл Л. Джексон
- Тосиро Мифунэ
- Николас Кейдж
- Хамфри Богарт
- Виола Дэвис
- Кейт Бланшетт
- Марлон Брандо
- Алек Гиннесс
Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит»
Фото: Paramount Pictures
- Майкл Кейн
- Мишель Йео
- Том Харди
- Грета Гарбо
- Филип Сеймур Хоффман
- Джек Николсон
- Мэрил Стрип
- Кристиан Бэйл
- Мишель Уильямс
- Энтони Хопкинс
- Гари Олдман
- Флоренс Пью
- Сидни Пуатье
- Джулианна Мур
- Шах Рукх Кхан
- Бастер Китон
- Шарлиз Терон
- Лоуренс Оливье
- Кейт Уинслет
- Пенелопа Крус
Кейт Уинслет в сериале «Мейр из Исттауна»
Фото: HBO
- Аль Пачино
- Фрэнсис Макдорманд
- Хоакин Феникс
- Ингрид Бергман
- Морган Фриман
- Пол Ньюман
- Оливия Колман
- Дэниэл Дэй-Льюис
- Джеймс Стюарт
- Николь Кидман
В будущем мы обязательно проведём опрос среди наших читателей и составим свой список величайших актёров в истории.
Комментарии
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