Хью Джекман раскрыл секрет возвращения Росомахи в «Дэдпуле 3»

В конце сентября Райан Рейнольдс и Хью Джекман анонсировали третью часть «Дэдпула» и подтвердили, что в нём официально вернётся Росомаха. Сыграет его, конечно же, Джекман.

После анонса фанаты стали гадать, как именно Росомаху вернут, если он умер ещё во время событий ленты «Логан». Недавно Хью Джекман посетил радио SiriusXM и рассказал о том, как вернётся его герой. Фрагмент можно посмотреть ниже.

По словам Джекмана, Росомаха появится в киновселенной Marvel с помощью перемещения во времени, которое сейчас широко используется в Marvel.

Всё дело в том устройстве, используемом в мире Marvel для перемещения во времени. Мы можем вернуться, потому что, знаете, это наука или что-то в этом роде. Нам даже не придётся нарушать таймлайн «Логана», а это для меня очень важно. Для фанатов, я думаю, тоже.

«Дэдпул 3» выйдет в прокат 8 ноября 2024 года.