15 худших фильмов 2022 года от Metacritic

Агрегатор Metacritic, собирающий средние оценки медиа-продуктов, продолжает подводить итоги года. В этот раз портал опубликовал топ худших фильмов 2022 года по версии критиков.

Худший картиной года признали польскую мелодраму «365 дней: Этот день» от Netflix — лента получила всего 8 баллов из 100. На втором месте расположился триллер «Нулевой контакт» с Энтони Хопкинсом — 18/100. Замкнул тройку «Сами напросились» с Эзрой Миллером — 20/100.

Худшие фильмы 2022 года по версии Metacritic

«365 дней: Этот день» — 8 баллов «Нулевой контакт» — 18 баллов «Сами напросились» — 20 баллов «Домашняя игра» — 23 балла «Время для себя» — 25 баллов «Дружеская игра» — 26 баллов «Флирт с дьяволом» — 27 баллов «Игра теней» — 27 баллов «Лоботрясы» — 28 баллов «Потерянная девушка» — 29 баллов «Райский город» — 29 баллов «Злой» — 29 баллов «Друзья Фишермана» — 29 баллов «Пурпурные сердца» — 30 баллов «Школа добра и зла» — 30 баллов

Ранее Metacritic также представил топ худших игр и лучших фильмов года.

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