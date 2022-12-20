15 худших фильмов 2022 года от Metacritic
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Агрегатор Metacritic, собирающий средние оценки медиа-продуктов, продолжает подводить итоги года. В этот раз портал опубликовал топ худших фильмов 2022 года по версии критиков.
Худший картиной года признали польскую мелодраму «365 дней: Этот день» от Netflix — лента получила всего 8 баллов из 100. На втором месте расположился триллер «Нулевой контакт» с Энтони Хопкинсом — 18/100. Замкнул тройку «Сами напросились» с Эзрой Миллером — 20/100.
Худшие фильмы 2022 года по версии Metacritic
- «365 дней: Этот день» — 8 баллов
- «Нулевой контакт» — 18 баллов
- «Сами напросились» — 20 баллов
- «Домашняя игра» — 23 балла
- «Время для себя» — 25 баллов
- «Дружеская игра» — 26 баллов
- «Флирт с дьяволом» — 27 баллов
- «Игра теней» — 27 баллов
- «Лоботрясы» — 28 баллов
- «Потерянная девушка» — 29 баллов
- «Райский город» — 29 баллов
- «Злой» — 29 баллов
- «Друзья Фишермана» — 29 баллов
- «Пурпурные сердца» — 30 баллов
- «Школа добра и зла» — 30 баллов
Ранее Metacritic также представил топ худших игр и лучших фильмов года.
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