В России запустят ещё один аналог «Википедии»
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РИА Новости сообщили, что в России планируют запустить ещё один аналог «Википедии». Сайт «Знания» должен заработать в первом квартале 2023 год. Об этом заявил заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
По словам Шадаева, на сайте накоплено уже более 100 тыс. различных статей. Это число со временем будет увеличиваться.
Фото: РИА Новости
«Википедия» у нас в поисковой выдаче отмечается как ресурс, который нарушает требования Роскомнадзора. Наша главная задача — иметь собственный портал. Мы его создаем — портал «Знания». Сейчас там уже накоплено более 100 тыc. статей. Планируется, что этот ресурс будет запущен в начале года.
Отмечается, что вся информация на сайте прошла многоступенчатую верификацию и считается проверенной. О первом аналоге сообщалось ещё в августе.
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