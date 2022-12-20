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Исследование: в массовых поломках «джойконов» на Switch виновата сама Nintendo

Исследование: в массовых поломках «джойконов» на Switch виновата сама Nintendo
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Пожалуй, главной проблемой Nintendo Switch остаётся дрейф стиков на «джойконах». Многие игроки спустя несколько месяцев аккуратного использования жалуются на то, что стики контроллеров потихоньку сдвигаются с центра в сторону, тем самым мешая игровому процессу.

Британская потребительская группа Which? провела большое исследование проблемы и пришла к выводу, что проблема «джойконов» действительно связана с фундаментальным инженерным просчётом. Оказывается, пластиковый контактный механизм под стиками очень быстро изнашивается, что и приводит к люфту: это может случиться даже в случае очень аккуратного пользования спустя всего несколько недель. Обычно эта проблема возникает спустя многие месяцы и даже годы использования.

Кроме того, исследователи обнаружили пыль и другие следы эксплуатации внутри «джойконов», хотя Nintendo ранее заявляла, что сделала всё для предотвращения этой ситуации. Корпорация тем временем уже ответила на результаты исследования и заявила, что продолжает улучшать стики в новых ревизиях консоли. Кроме того, Nintendo абсолютно бесплатно ремонтирует повреждённые «джойконы» даже после окончания гарантии.

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