Исследование: в массовых поломках «джойконов» на Switch виновата сама Nintendo

Пожалуй, главной проблемой Nintendo Switch остаётся дрейф стиков на «джойконах». Многие игроки спустя несколько месяцев аккуратного использования жалуются на то, что стики контроллеров потихоньку сдвигаются с центра в сторону, тем самым мешая игровому процессу.
Британская потребительская группа Which? провела большое исследование проблемы и пришла к выводу, что проблема «джойконов» действительно связана с фундаментальным инженерным просчётом. Оказывается, пластиковый контактный механизм под стиками очень быстро изнашивается, что и приводит к люфту: это может случиться даже в случае очень аккуратного пользования спустя всего несколько недель. Обычно эта проблема возникает спустя многие месяцы и даже годы использования.
Кроме того, исследователи обнаружили пыль и другие следы эксплуатации внутри «джойконов», хотя Nintendo ранее заявляла, что сделала всё для предотвращения этой ситуации. Корпорация тем временем уже ответила на результаты исследования и заявила, что продолжает улучшать стики в новых ревизиях консоли. Кроме того, Nintendo абсолютно бесплатно ремонтирует повреждённые «джойконы» даже после окончания гарантии.
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