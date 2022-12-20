«Я люблю фильмы Marvel и DC». Джеймс Кэмерон не стал ругать супергероев

В последние годы супергеройские фильмы Marvel и DC получили массу критики от успешных старомодных режиссёров — особенно часто по ним «проходились» Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино. Однако постановщик «Титаника» и «Аватара» Джеймс Кэмерон высказал противоположное мнение.

Я хочу сразу сказать, что не буду гадить на вселенные Marvel и DC. Я обожаю эти фильмы. Всё, больше не затрагиваем эту тему.

Именно так Кэмерон начал интервью Comicbook.com, сразу обозначив своё нежелание генерировать громкие цитаты во время пресс-тура «Аватара: Путь воды». Хотя позже в этом же интервью он отметил, что графика и технологический уровень его фильма превосходит даже «Мстителей: Финал».

«Аватар: Путь воды» вышел в прокат на прошлой неделе и за выходные собрал по всему миру почти полмиллиарда долларов. Это не рекорд индустрии, но в целом интерес к фильму Кэмерона традиционной большой. Более того, ожидается, что фильм ещё долго будет собирать кассу.