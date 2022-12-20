В Minecraft создали ультрареалистичный город — его не тянет даже мощнейший ПК
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Minecraft обрела невероятную популярность не только благодаря своим фишкам, но и за счёт фанатской поддержки. Моддер AccentDesign, который занимается модификациями для песочницы, показал свой новый проект.
Работа под названием New Austinia Ultra Realistic Minecraft City демонстрирует ультрареалистичный город, созданный прямо в Minecraft. Сам моддер отметил, что потратил на работу более года. Более того, для запуска проекта нужен действительно мощный ПК, поскольку в нём множество эффектов и технологий.
Более того, в New Austinia Ultra Realistic есть не только здания, но также автомобили, стулья и другие декоративные предметы.
Проект New Austinia Ultra Realistic Minecraft City можно скачать на сайте Planet Minecraft.
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