В Японии не смогли показать «Аватара: Путь воды». Фильм слишком технологичный

16 декабря «Аватар: Путь воды» добрался до кинотеатров всего мира. К сожалению для японских зрителей, премьера блокбастера Джеймса Кэмерона прошла просто ужасно. Зрители из Японии сообщают, что некоторые кинотеатры не смогли показать фильм до конца из-за проблем с оборудованием: экран просто погас, после чего аудиторию попросили покинуть зал и вернули деньги за сеанс.
Как предполагают аналитики, дело в повышенной частоте кадров «Аватара 2». Некоторые сцены в фильме снимались в 48 кадров в секунду, тогда как большинство проекторов нацелены на работу максимум в 24 кадра в секунду. Об этом также говорит и то, что некоторые киносети решили снизить данный показатель до приемлемых значений и смогли показать фильм от начала и до конца.
В России «Аватар: Путь воды» начнут показывать уже с 22 декабря. Будем надеяться, что отечественные кинотеатры справятся со всеми техническими трудностями и смогут показать новинку без каких-либо проблем.
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