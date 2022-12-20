Редчайший экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» продали за 688 тыс. рублей

В 2012-м издание Bloomsbury организовало конкурс в честь 15-летия книги «Гарри Поттер и философский камень». Потенциальным участникам предложили написать эмоциональное письмо, в котором они должны были рассказать, почему они любят первую часть культовой серии. Победитель получал юбилейное издание книги, подписанное самой Джоан Роулинг, а также оплату перелёта и небольшого отпуска в тематическом парке Universal во Флориде.

Одной из 15 победителей оказалась англичанка Хлоя Эсслмонт. Она держала редчайший экземпляр «Философского камня» последние 10 лет у себя на чердаке, как вдруг решила его продать на аукционе, ведь «деньги сейчас нужнее». В итоге книга ушла к счастливчику всего за £ 8000 — это около 688 тыс. рублей. Для подобных экземпляров это довольно скромные деньги.

Хлоя Эсслмонт с редчайшим экземпляром «Гарри Поттера и философского камня» Фото: Hansons

Как отмечает издание BBC, это первый случай продажи подобного экземпляра «Философского камня». Остальные 14 книг с автографом Джоан Роулинг, судя по всему, всё ещё хранятся у победителей того самого конкурса.