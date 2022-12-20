Эксперты: у ПК-версии «Ведьмака 3» очень много проблем

Digital Foundry выпустила технический анализ некстген-версии «Ведьмака 3: Дикая охота» для ПК. Про хорошие новости, такие как значительно улучшенное качество картинки и действительно крутое внедрение трассировки лучей, много уже было сказано. Однако куда больше сейчас переживаний из-за ужасной производительности.
У игры сейчас два профиля — DirectX 11 и DirectX 12. Все особенности с трассировкой лучей работают только на 12-й версии API, тогда как на DX11 они ни в каком виде не представлены. Поэтому тем, кто планирует играть без трассировки лучей, нет никакого смысла запускать игру с DX12. Причина проста — игра работает на 25–50% хуже.
Там, где на DirectX 11 с аналогичной графикой игра выдаёт почти 150 кадров в секунду, версия на DirectX 12 с трудом преодолевает 100 FPS.
Абсолютно одинаковая сцена
Фото: DF
А при включении трассировки лучей проблемы только прибавляются — новая версия невероятно плохо использует многопоточность, из-за чего даже самый мощный процессор внезапно становится бутылочным горлышком всей системы.
Как отмечают в DF, это особенно странно на фоне Cyberpunk 2077, у которой с использованием нескольких потоков процессора не возникало настолько больших проблем.
Сравнение многопоточности в «Ведьмаке 3» и Cyberpunk 2077
Фото: DF
И проблемы с использованием процессоров заметны по всей игре. Если рядом с игроком нет множества людей, то есть герой находится где-то в лесу или в поле, то кадровая частота кратно увеличивается. Стоит приблизиться даже к небольшому поселению — она упадёт в два раза.
К примеру, в Новиграде даже на Intel Core i9-12900К и RTX 4090 в 4К с использованием DLSS на «производительности» игра не выдаёт 60 кадров в секунду.
Новиград на RTX 4090
Фото: DF
На видеокартах RTX 4000 есть небольшой обход — включение DLSS 3 с генерацией кадров. Так можно вдвое увеличить производительность.
DLSS 3 на RTX 4090 в 1080р
Фото: DF
Однако низкая работоспособность — это только часть проблемы обновлённой версии. Среди других проблем: некоторые сцены отрисовываются со странными багами (например, волосы Геральта в некоторых помещениях становятся тёмными), возникают подвисания (статтеры) из-за компиляции шейдеров и так далее.
Теперь волосы выглядят некорректно
Фото: DF
В общем, CD Projekt явно поторопилась с выпуском обновлённой версии — сейчас на ПК чрезвычайно много проблем, которые разработчикам ещё предстоит решить. В нынешнем состоянии игру сложно рекомендовать.
Полное видео с техническим анализом. Первая половина — сравнение оригинала и ремастера.
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