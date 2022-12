Создатель «Чернобыля» — о The Last of Us: это лучшая история, рассказанная в играх

Шоураннер сериала «Чернобыль» и грядущей The Last of Us Крэйг Мейзин поделился своими впечатлениями от игры, которую он же и экранизировал. По словам автора, он уже давно играет в видеоигры, однако именно первые «Одни из нас» смогли показать ему, на что способны видеоигры.

Это лучшая история, которую когда-либо рассказывали в играх. Особенность TLOU в том, что в ней обычные люди, которые ничем не стреляют из глаз. Они самые обычные люди. И такое очень редко встречается в играх.



Они смогли сохранить этот приземлённый сеттинг и заставить тебя по-настоящему прочувствовать его. Я никогда не сталкивался с чем-то подобным, хотя играю в игры с 1977 года.

Мэйзин также рассказал, что они вместе с сопрезидентом Naughty Dog Нилом Дракманном, одним из создателей игры, постоянно обсуждали, какие сюжетные линии в сериале можно расширить, улучшить или дополнить. По их общему мнению, шоу не должно дословно повторять оригинал.

Премьера сериала по The Last of Us состоится 15 января. Пилотная серия продлится полтора часа — судя по всему, авторы решили объединить первые два эпизода в один. Первый сезон будет состоять из девяти серий.