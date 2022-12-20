Большой успех FIFA 23 и триумф Modern Warfare 2: игровая индустрия в 2022 году

Издание GamesIndustry.biz выпустило традиционную инфографику, подводящую итоги года в игровой индустрии. Специалисты проанализировали тренды в отрасли за последние 11 месяцев и опубликовали множество данных со ссылками на отчёты аналитических фирм.

Так, общий объём рынка видеоигр составил $ 184,4 млрд — это на 4,3% меньше, чем в прошлом году. Мобильные игры заняли около 50% объёма рынка, за ними идут консольные игры — 28%, компьютерные игры — 21% и браузерные игры — 1%. 94,2% выручки от продаж пришлось на цифровые издания. На ПК этот показатель составил аж 98%, на консолях на порядок меньше — 72%.

Распределение выручки игровой индустрии в 2022 году Фото: GamesIndustry.biz

Самыми продаваемыми играми на дисках в Британии стали FIFA 23, Call of Duty: Modern Warfare 2 и Pokemon Legends: Arceus. В десятку также вошли Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, LEGO Star Wars и Elden Ring.

В США лидерство удерживает Call of Duty: Modern Warfare 2, за ней идут Elden Ring и Madden NFL 23. Интересно, что в топ попала даже FIFA 23, хотя европейский футбол в стране не настолько популярен, как американский. Судя по всему, здесь свою роль сыграл ЧМ-2022 в Катаре, который привлёк к футбольному симулятору аудиторию со всего света.

Самые продаваемые игры в США в 2022 году Фото: GamesIndustry.biz

Самой популярной игрой в СМИ стала Elden Ring — про неё написали более 63 тыс. материалов. Затем идёт Fortnite (около 37 тыс.), замыкает тройку Genshin Impact (около 28 тыс.). Что касается самой упоминаемой компании, то ей стала Nintendo — более 269 тыс. статей. На втором месте Microsoft — более 179 тыс., на третьем Sony — более 154 тыс.

Самые упоминаемые игры и компании в 2022 году Фото: GamesIndustry.biz

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