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Экшен про восточные единоборства Sifu выйдет в Steam и на Xbox в марте

Экшен про восточные единоборства Sifu выйдет в Steam и на Xbox в марте
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Cтудия Sloclap выпустила новый трейлер Sifu и объявила дату выхода игры в Steam и на консолях Xbox. Хардкорный экшен доберётся до пользователей уже в марте — точную дату выхода разработчики пока не называют.

Вместе с релизом игры в Steam и на Xbox для игры выйдет очередное бесплатное обновление, которое добавит в игру дополнительный режим «Арены». В нём предстоит сражаться с врагами в ограниченном пространстве, а за успешные выступление игроки смогут открыть дополнительные модификаторы, костюмы и читы.

Sifu — хардкорный экшен про восточные единоборства от инди-студии Sloclap, поступивший в продажу 8 февраля на ПК в Epic Games Store и на консолях PlayStation. Игра оказалась настолько сложной, что многие издания не смогли пройти её до конца. Позже разработчики прислушались к критике и добавили в проект уровни сложности.

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