Премиальный геймпад для PS5 будет работать ещё меньше, чем обычный DualSense

Появились первые впечатления журналистов после личного знакомства с геймпадом DualSense Edge — это премиальная и дорогостоящая версия обычного DualSense.
Его владельцы смогут тонко настраивать контроллер, а также пользоваться новым функционалом — перенастройкой клавиш, возможностью менять стики и сразу четырьмя дополнительными кнопками. Это критики как раз похвалили, а также общее качество сборки и другие продуманные функции.
Однако критике подверглось время работы. Как оказалось, DualSense Edge, который стоит примерно в три раза дороже обычного DualSense, держит заряд ещё меньше стандартного геймпада. Это при том, что чуть ли не главная критика в сторону DualSense — его непродолжительное время работы.
В своё оправдание Sony подмечает, что желающие могут подключить контроллер по проводу — и в комплекте идёт куда более длинный провод. Таким образом, можно играть постоянно. В общем, да, вряд ли эти новости хорошо воспримут фанаты.
DualSense Edge поступит в продажу по миру 26 января за $ 199 (порядка 17–20 тыс. рублей в зависимости от региона). В России он официально не выйдет.
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