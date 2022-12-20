Премиальный геймпад для PS5 будет работать ещё меньше, чем обычный DualSense

Появились первые впечатления журналистов после личного знакомства с геймпадом DualSense Edge — это премиальная и дорогостоящая версия обычного DualSense.

Его владельцы смогут тонко настраивать контроллер, а также пользоваться новым функционалом — перенастройкой клавиш, возможностью менять стики и сразу четырьмя дополнительными кнопками. Это критики как раз похвалили, а также общее качество сборки и другие продуманные функции.

Однако критике подверглось время работы. Как оказалось, DualSense Edge, который стоит примерно в три раза дороже обычного DualSense, держит заряд ещё меньше стандартного геймпада. Это при том, что чуть ли не главная критика в сторону DualSense — его непродолжительное время работы.

В своё оправдание Sony подмечает, что желающие могут подключить контроллер по проводу — и в комплекте идёт куда более длинный провод. Таким образом, можно играть постоянно. В общем, да, вряд ли эти новости хорошо воспримут фанаты.

DualSense Edge поступит в продажу по миру 26 января за $ 199 (порядка 17–20 тыс. рублей в зависимости от региона). В России он официально не выйдет.