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Сериал по «Аватару» выйдет не раньше 2032 года

Сериал по «Аватару» выйдет не раньше 2032 года
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Сейчас Джеймс Кэмерон занят фильмами по «Аватару». Спустя 13 лет работы (на самом деле на пару лет меньше) известный режиссёр выпустил второй фильм, а в течение шести лет он планирует ещё три продолжения — если у «Аватара: Путь воды» будет успешный кинопрокат.

Сейчас Кэмерон планирует выпуск пятого «Аватара» в 2028 году — и при успехе он уже готов взяться на шестую и седьмую часть. При этом у него нет никаких планов браться за сериал по мотивам. Ключевая причина связана даже не с бюджетом, а со временем разработки.

Современные технологии позволяют многое, но фильмы вроде «Аватара» требуют огромного времени даже для создания сцены на несколько секунд. В подобных реалиях сериал снять попросту невозможно.

И пока технологии не дойдут до момента, когда графика сможет обрабатываться в реальном времени в сотни раз быстрее, никакого сериала ждать точно не стоит. Для этого, по мнению Кэмерона, в процесс производства фильмов предстоит внедрить немало нейросетей — только они помогут ускорить процесс разработки. А на это уйдёт не меньше десятилетия, уверен Кэмерон.

«Аватар: Путь воды» вышел в прокат на прошлой неделе и уже собрал приличную кассу по всему миру.

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