Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новой бесплатной игрой EGS стала Wolfenstein: The New Order

Новой бесплатной игрой EGS стала Wolfenstein: The New Order
Комментарии

Шестой бесплатной игрой ежедневной раздачи Epic Games Store стала Wolfenstein: The New Order — первая по-настоящему крупная игра в рамках акции. Впрочем, шутер ранее уже раздавали подобным образом в магазине.

На российские аккаунты игру не забрать, сначала нужно сменить регион.

Wolfenstein: The New Order вышла в мае 2014 года и перезапустила классическую серию шутеров, взяв за основу новый сеттинг — альтернативный мир, где во Второй мировой войне победила Германия, а всей планетой теперь управляли немцы.

The New Order запустила серию игр, сюжет которых продолжился в трёх проектах — Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein: The New Colossus и Wolfenstein: Youngblood. Фанаты же до сих пор ждут финальной главы в истории бравого солдата Би Джея Бласковица, но новостей об этом совсем нет.

15 бесплатных игр Epic Games Store 15 бесплатных игр Epic Games Store
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022