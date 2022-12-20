Новой бесплатной игрой EGS стала Wolfenstein: The New Order
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Шестой бесплатной игрой ежедневной раздачи Epic Games Store стала Wolfenstein: The New Order — первая по-настоящему крупная игра в рамках акции. Впрочем, шутер ранее уже раздавали подобным образом в магазине.
На российские аккаунты игру не забрать, сначала нужно сменить регион.
Wolfenstein: The New Order вышла в мае 2014 года и перезапустила классическую серию шутеров, взяв за основу новый сеттинг — альтернативный мир, где во Второй мировой войне победила Германия, а всей планетой теперь управляли немцы.
The New Order запустила серию игр, сюжет которых продолжился в трёх проектах — Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein: The New Colossus и Wolfenstein: Youngblood. Фанаты же до сих пор ждут финальной главы в истории бравого солдата Би Джея Бласковица, но новостей об этом совсем нет.
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