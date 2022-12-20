В файлах GTA 5 нашли рубашку из GTA 6

Rockstar явно планирует тизерить Grand Theft Auto 6 через GTA Online. В файлах недавнего обновления GTA 5 как раз нашли намёк на это — рубашку-гавайку с изображением пальм и такси. Более того, на фоне явно не Лос-Сантос, а что-то более экзотическое (кхем, Вайс-Сити, кхем).

Такси, кстати, принадлежит компании Downtown Cab Co. Но тут ничего интересного, поскольку она работает в Лос-Сантосе, а Франклин в сюжетной кампании даже может приобрести фирму, тем самым запустив несколько простеньких заданий с неплохим заработком.

К сожалению, секрет GTA 6 уже известен практически всем: местом действия игры станет современный Вайс-Сити, а главных героев будет двое — влюблённая пара: парень Джейсон и девушка Люсия. Они, похоже, любовники-грабители. Подробнее об утечке можно узнать из нашей статьи.

Выход GTA 6 ожидается не раньше осени 2024 года.