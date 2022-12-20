Первые фильмы новой DC представят уже через месяц

Джеймс Ганн подтвердил, что планирует представить часть проектов новой киновселенной DC уже в следующем месяце. Никаких подробностей известный режиссёр больше не раскрыл.
Среди них наверняка окажется фильм про молодого Супермена, сценарий для которого Ганн уже пишет. Именно из-за этого проекта компания отказалась работать с Генри Кавиллом, который буквально пару месяцев назад вернулся к роли в «Чёрном Адаме» — как оказалась, напрасно.
По данным инсайдеров, Джеймс Ганн планирует отказаться практически от всех актёров эпохи Зака Снайдера. Фактически останутся лишь те, кто сыграл в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет», то есть Марго Робби (Харли Квинн), Идрис Эльба (Бладспот), Джон Сина (Миротворец), Виола Дэвис (Аманда Уоллер) и Даниэла Мелшиор (Крысолов). Вдобавок для Джейсона Момоа (Аквамен) ищут нового героя — по слухам, им станет Лобо.
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