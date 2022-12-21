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Игру «Хогвартс Наследие» по «Гарри Поттеру» переведут на русский язык

Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» переведут на русский язык
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Игра «Хогвартс: Наследие» будет переведена на русский язык, что «Чемпионату» по личному запросу подтвердил международный издатель игры WB Games.

Как отметила компания, на ПК и Xbox игра будет доступна с русскими субтитрами по всему миру, тогда как на PlayStation перевод будет доступен в нескольких регионах — Европе, Австралии и Новой Зеландии (в США, Азии и Японии локализации не будет).

Важно отметить, что WB Games прекратила деятельность в России, поэтому игра не будет продаваться в России, однако желающие могут приобрести ролевой экшен в других регионах — но на PlayStation, если для вас важен перевод, это важно делать в определённых регионах.

«Хогвартс: Наследие» выходит 10 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox One, 25 июля на Nintendo Switch.

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